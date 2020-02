Peinlich! SPÖ-Webseite nutzte "1234" als Passwort

Aufgrund einer Sicherheitslücke waren die Kontaktdaten von tausenden steirischen Gemeinderäten sichtbar. Die SPÖ spricht von einem Fehler einer externen Firma.

Fehler einer externen Firma

"Fehler wird sofort behoben"

Ein sicheres Passwort schaut ungefähr so aus: „Q2edWei#6Kdn§f?$Ö". Nicht gerade einfach zu merken. Daher ist es nicht überraschend, dass viele Internet-User Kennwörter wählen, die so einprägsam wie leicht zu knacken sind. Besonders beliebt ist die Zahlenkombi "1234" - auch bei der SPÖ Steiermark.Zusammen mit dem Nutzernamen "admin" konnte man sich so bis gestern in den internen Bereich der Webseite des "Verbands sozialdemokratischer Gemeindevertreter/innen" (GVV) einloggen und die Namen und Kontaktdaten von tausenden SPÖ-Gemeinderäten und -kandidaten aus den steirischen Gemeinden einsehen.Wie konnte es zu dieser Sicherheitslücke kommen? Offenbar hat die externe Firma, die die Homepage gemacht hat, vergessen, den Testzugang zu schließen, so Günter Pirker, Landesgeschäftsführer der SPÖ und der GVV im Interview mit der "Kleinen Zeitung" : "Dort ist es ihnen peinlich ohne Ende. Die Firma wird die Konsequenzen zu tragen haben und so schnell keine Webseite mehr für uns programmieren".Zwar seien die Daten der Kandidaten "grundsätzlich keine geheimen Sachen", schließlich wollten sie für die Bevölkerung erreichbar sein, dennoch: "Es ist ein Fehler passiert, er wird sofort behoben".Auf der Hauptseite der steirischen SPÖ hatte man übrigens ein anderes Passwort gewählt.