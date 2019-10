Pensionistin lag 15 Jahre lang tot in ihrer Wohnung

Die Polizei hat gemeinsam mit Feuerwehrmännern die Wohnungstür aufgebrochen und im Badezimmer die tote Frau entdeckt (Symbolbild). Bild: picturedesk.com

Unfassbarer Fall in Spanien: In Madrid wurde die mumifizierte Leiche einer älteren Frau entdeckt, die nach amtlicher Schätzung bereits seit rund 15 Jahren tot in ihrer Wohnung lag.