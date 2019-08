Pensionistin nach Attacke von Kuh schwer verletzt

Auf einem Bauernhof im Bezirk Ried/Innkreis ging am Sonntag eine aggressive Kuh auf eine Seniorin los. Die 61-Jährige musste ins Spital.

Die Seniorin wollte am Sonntag ihrer Tochter am Bauernhof in Taiskirchen (Bez. Ried/Innkreis) helfen.Gegen 7.40 Uhr ging plötzlich eine der 40 freilaufenden Kühe auf die 61-Jährige los und stieß sie um. Ihre Tochter bemerkte die Verletzt am Boden liegend und eilte zu Hilfe. Sie verständigte die Rettungskräfte.Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die Seniorin ins Krankenhaus nach Ried gebracht.Laut einer Aussendung der Polizei erlitte die Pensionistin schwere Verletzungen am linken Fuß.(mip)