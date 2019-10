In Förderschnecke gefasst, Arm von Bub (3) amputiert

Der kleine Bub wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Bild: fotokerschi.at

In Perg ist es am Samstag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 3-Jähriger war in eine Maschine geraten, dem Bub musste noch vor Ort der Arm amputiert werden.