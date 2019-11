Genervter Handke: "Wer hat sowas behauptet?"

In Kärnten prüft die Landesamtsdirektion die Pass-Causa Handke. Der redete in der Zwischenzeit mit einem serbischen Boulvardblatt.

"Nein, ich habe die jugoslawische Staatsbürgerschaft nicht": Peter Handke arbeitet gerade an seiner Nobelpreisrede, die er am 10.12. in Stockholm halten will. Seine Arbeit unterbrach er, um " novosti.rs " Fragen zu seinem jugoslawischen Pass zu beantworten.In dem Dokument wird Handkes Nationalität als "Jugoslawisch" angegeben. Hat jemand einen Pass, hat er normalerweise auch die dazugehörige Staatsbürgerschaft. Das weiß auch die Behörde in Kärnten (woher Handke stammt, Anm.). Deshalb hat Landeshauptmann Peter Kaiser am Donnerstag noch eine Überprüfung des Falls angeordnet.Handke jedoch behauptet, er habe den Pass nur bekommen, "damit ich reisen kann". Auch Handkes Freund Hans Widrich, über den die Pass-Causa bekannt wurde, gab an, Handke habe den Pass gewollt, damit er in jugoslawischen Hotels nicht so viel zahlen muss, weil von Ausländern höhere Preise verlangt wurden."novosti.rs" hat den umstrittenen Literaturnobelpreisträger auch darauf angesprochen, ob er denn nun um seine österreichische Staatsbürgerschaft fürchte. Doch auf diese Frage habe der Autor "genervt" reagiert. "Wer hat sowas behauptet?", soll die Antwort gelautet haben.Diese Frage Handkes kann schnell beantwortet werden: Das Innenministerium. Ralph Janik, Mitglied der Rechercheplattform Addendum, Völkerrechlter und Politikwissenschaftler fragte dort noch und bekam folgende Antwort:Deshalb prüft jetzt auch Kärnten, ob denn Handke vielleicht zur Zeit gar kein Österreicher mehr ist.