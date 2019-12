Petzner: "Die ,Allianz' wird scheitern"

Stefan Petzner erinnert das DAÖ-Szenario an 2012. Damals habe Frank Stronach versucht, das BZÖ zu kapern und sich mit 500.000 Euro dort einzukaufen.

Düstere Prognose

Geplanter Name damals: "Allianz für Österreich". Der damalige Parteichef Bucher habe aber abgelehnt, sagt Petzner zu. Nach dem Scheitern dieser "feindlichen Übernahme" sei es dann zum Aderlass im BZÖ und zur Bildung des "Team Stronach" gekommen."Polit-Clown Stronach scheint die Wiederholung der BZÖ-Spaltung nun in Wien mit der FPÖ-Spaltung zu versuchen." Ex-FP-Chef Strache sei "der Gekaufte", DAÖ damit "eine Mischung aus österreichischem DAÖ, kanadischem Stronach samt Anhang und Ibiza-Leuten".Petzners Prognose für die Abspaltung ist düster: "DAÖ wird scheitern und den Einzug in den Wiener Landtag nicht schaffen. Die Leute haben genug von künstlichen Parteizüchtungen aus dem Labor."