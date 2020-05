Palatschinken-Müsli geht auf TikTok viral

Der große neue Food-Trend auf TikTok ist eine beliebte Frühstücks-Speise in kleiner Abwandlung: Aus Palatschinken macht man jetzt ein Müsli.

Die großen Werke der Quarantäne sind die der Backkunst. Nachdem sich Blogger auf der ganzen Welt mit Bananenbrot übersättigt haben, wird es Zeit für ein wenig Abwechslung. Wie man bei dem neuesten Food-Trend, der uns auf TikTok begegnet, sieht, ist manchmal das Einfache das Beste.Dort experimentieren gerade alle überschwänglich mit Palatschinken und machen daraus ein Müsli. @urmomaaashleyk THE SOUND OF THE MINI PANCAKES COMING OFF THE PAN 💍🥞 ##pancake Den Teig zu machen ist der einfachste Teil. Mit zwei Haupt-Zutaten ist es hier getan:2 Eier200 ml Milch1 Prise Zucker1 Prise Salz200 g Mehl60 ml MineralwasserEier mit Milch, Zucker, Salz, Mehl und Mineralwasser zu einem glatten Teig rühren. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser hinzugeben, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.Etwas schwieriger ist die Form zu gestalten. Dazu könnte man eine Plastiktasche mit einem schmalen Loch vorne versehen, eine alte Ketchup-Flasche verwenden oder eine leere Wasserflasche mit einem Loch. Damit den Teig in kleine Pfannkuchen teilen. Die meisten Menschen formen Palatschinken in der Größe eines Euros. Anschließend in der Pfanne erhitzen. Wenn sich kleine Blasen entwickeln, ist es Zeit den Teig zu wenden. Das geht wegen der geringen Größe recht schnell. Wenn beide Seiten knusprig braun sind, kann man sie auch schon in eine Schüssel leeren. Das ist die ganze Zauberei.Bei dem Topping hat man dann die Qual der Wahl oder kann sich von den verschiedenen Kreationen inspirieren lassen. Erdbeeren und Schlagobers, Butter und Sirup oder doch Nutella? Es gibt keinen falschen Weg, dieses köstliche Frühstück zu verzehren.