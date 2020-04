Pflegerinnen aus Rumänien dürfen nicht mehr nach NÖ

Um den Bedarf an 24-h-Pflegerinnen zu decken, ließ Niederösterreich zuletzt Arbeitskräfte aus Rumänien einfliegen. Das Projekt liegt nun auf Eis.

Vor zwei Wochen ließ das Land Niederösterreich mit Hilfe der Wirtschaftskammer zur Sicherstellung der 24-Stunden-Betreuung mehr als 200 Pflegekräfte aus Rumänien einfliegen. Nach 14-tägiger Quarantäne im Hotel sollen sie nun ihren Dienst aufnehmen – mehr dazu hier Die eingeflogenen Pflegerinnen sollen für jene Kolleginnen einspringen, die wieder aus Österreich abreisen. Am Mittwoch hätten zwei weitere Sonderflüge weitere Arbeitskräfte aus Rumänien nach Schwechat fliegen sollen, um den nächsten Schichtwechsel zu ermöglichen.Das Projekt dürfte nun aber scheitern. Beide Flüge mussten abgesagt werden, obwohl es genug Freiwillige gibt. Denn in Rumänien wurde eine Notstandsverordnung gegen das Coronavirus beschlossen, die den Pflegerinnen das Ausreisen verbietet, zumal man sie im eigenen Land braucht.Botschaft und Außenministerium bemühen sich nun um eine Lockerung der Regelung. Sollte das nicht klappen, will man sich dafür einsetzen, dass die Pflegerinnen, die bereits im Land sind, es auch weiterhin bleiben.