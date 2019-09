Pietro frisch verliebt! Das sagt Sarah Lombardi (26)

Sänger Pietro Lombardi hat ein Auge auf "Love Island"-Kandidatin Melissa geworfen. Nun meldet sich seine Ex-Frau Sarah zu Wort und verrät, was sie von der 23-Jährigen hält.

Pietro Lombardi ist von "Love Island"-Beauty Melissa völlig hin und weg. Im Netz schwärmte der Sänger neulich von der 23-Jährigen und beteuerte, er wolle sie nach ihrem Kuppelshow-Exit unbedingt treffen. "Ich meine das wirklich ernst. Melissa, ich möchte dich kennenlernen. Ich schwöre, Jana Ina, bitte mach mal was klar" , schrieb der 27-Jährige,berichtete.Doch was hält eigentlich seine Ex-Frau Sarah Lombardi von der neuen Flamme von Pietro? Würde Melissa überhaupt zu dem DSDS-Gewinner passen?"Also das Mädchen an sich – hab ein Bild gesehen – ist ein ganz hübsches Mädchen!", erklärte die 26-Jährige im Interview mit "Promiflash".Sarah würde sich also ein Happy End für die beiden wünschen und kann sie sich durchaus als Paar vorstellen. Sarah: "Wer weiß, vielleicht klappt es ja? Ich drück' die Daumen!"Seit der Trennung von Sarah hat Pietro Lombardi keine neue Frau an seiner Seite. Nun scheint der Papa von Alessio (4) offenbar nur mehr Augen für Melissa zu haben.