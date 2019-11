"Ich mache Fehler": Ist Pietro der Liebes-Killer?

Liebespleite bei Melissa und Pietro: Beide scheinen traurig zu sein, Fans wittern eine PR-Aktion.

Melissa (23) aus Herrenberg sucht in "Love Island" die große Liebe. "Ich denke, ich bin Single, weil ich kein einfacher Mensch bin", meinte sie gegenüber RTL2.

Wie konnte das bloß passieren? Wochenlang hat Pietro Lombardi öffentlich nach der "Love Island"-Darstellerin Melissa geschmachtet. "", hatte er Herzchen in den Augen. Auch die berühmte Ex, Sarah persönlich, gab schon ihren Segen. Doch plötzlich ist alles aus und vorbei.Zwei Treffen zwischen Melissa und Pietro soll es gegeben haben, bevor die Leidenschaft urplötzlich erkaltete. "Einmal bei mir, einmal bei ihr", erklärte Pietro in seiner Insta-Story.An Melissa dürfte es nicht gelegen haben. Sie holte sich Trost bei ihrer Mama. Die dürfte kein Fan von Pietro Lombardi sein. "Du willst das nicht hören, aber ich glaube du würdest nicht glücklich sein", habe sie versucht, ihre Tochter zu trösten.Auch Pietro scheint es schlecht zu gehen. "Männer weinen nicht", postet er zu einem Song-Schnipsel, den er ge-instagrammt hat. Bei seinem Posting gibt es aber deutliche Anzeichen auf ein schlechtes Gewissen: "Ich bin wirklich kein perfekter Mensch. Ich mache und habe Fehler, aber ich liebe die Menschen, die bei mir bleiben, obwohl sie wissen, wie ich wirklich bin."Pietro gab als Grund für das schnelle Liebesende an, einfach keine Zeit für eine Beziehung zu haben. Da sich aber seine Jobsituation in den vergangenen Wochen nicht verändert hat, fragt man sich, warum ihm das erst jetzt einfällt, wo doch der Balztanz um Melissa schon Wochen dauert.