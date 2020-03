Herzschmerz & Hits: So ist Pietros Album "Lombardi"

Seit Freitag ist Pietro Lombardis neues Album "Lombardi" auf dem Markt. Darauf sind unter anderem ein Lied für Sohn Alessio und eines für Dieter Bohlen.

Ok, man muss zugeben, Pietros neues Album hat vielleicht nicht den kreativsten Titel der Welt. Aber der DSDS-Juror erklärt, dass die Scheibe sowas wie eine Biografie sei, weil er in seinem Leben (er wird 28 im Juni 2020) schon so viel erlebt hätte.Auf "Lombardi" vermischen sich bereits bekannte Tanz-Hits und persönliche Herzsschmerz-Nummern. Zum Abtanzen ist zum Beispiel "Señorita", die deutsche Antwort auf "Despacito", eine Kooperation mit Kay One, die chartmäßig durch die Decke ging. Auch "Phänomenal" ließ die Kassen klingeln. "Bella Donna" und "Macarena" schafften es unter die Top 5. Neu zum Abfeiern sind "Drake & Rihanna" sowie "Dieser Moment".Aber Pietro zeigt auch seine sentimentale Seite. "Kämpferherz" hat er seinem Sohn Alessio gewidmet, der mit einem Herzfehler zur Welt kam und bei der Geburt fast gestorben wäre. Über "Es tut schon wieder weh" wurde in den Medien bereits ausgiebigst spekuliert. Ist es wirklich eine Herzschmerz-Nummer über seine Ex-Frau Sarah Lombardi, die inzwischenist? Pietro widerspricht den Gerüchten nicht: "Das passt schon alles."Aus der Tour im Mai wird höchstwahrscheinlich nichts mehr. Die Termine am 16.05. im Gasometer Wien und am 17.05.2020 auf der Kasemattenbühne Graz sind aber noch nicht offiziell abgesagt. Pietro hat sich für sein neues Album trotzdem etwas vorgenommen: "Mein Ziel ist es, damit auf Platz eins zu gehen, da bin ich ganz ehrlich", verriet er der " Welt ".1. Nur ein Tanz2. Bis der Vorhang fällt3. Kämpferherz4. Guapa5. Phänomenal6. In diesem Moment7. Bella Donna8. Drake & Rihanna9. Standort (Pietro Lombardi & Dardan)1o. Macarena11. Es tut schon wieder weh12. Wo bist du13. Senorita (Kay One feat. Pietro Lombardi)14. La Familia (feat. Giovanni Zarrella)15. Ohne euch16. Phänomenal (Piano Version)17. Du bist die Eine (Bonustrack)