Pilot sendet in NÖ Corona-Botschaft aus Cockpit

Aktuell sind nicht mehr allzu viele Flugzeuge am Himmel zu sehen. Ein Hobbypilot aus Niederösterreich flog am Montag allerdings eine bemerkenswerte Flugroute.

"Stay home" - Bleib zu Hause. Mit einer besonders spektakulären Flugroute verlieh am Montag ein Hobbypilot seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich die Bevölkerung an die von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hält.Um 13.26 Uhr startete der Flieger, es handelte sich um eine Diamond DA40 Diamond Star, vom Flugplatz in Wiener Neustadt. In nur 24 Minuten flog der Pilot die Route, die von "Flightradar 24" dokumentiert wurde und darob eindeutig zu identifizieren ist.Als Landeplatz gibt Flightradar Graz an. Tatsächlich landete das Flugzeug allerdings nicht weit vom Startpunkt entfernt in Niederösterreich. Dass der Flug genau an jenem Tag stattfand, an dem sowohl die AUA als auch Laudamotion einen kompletten Flugstopp ankündigten, kann als Ironie der Geschichte verstanden werden.