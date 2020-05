Pink, Eurythmics und ABBA spielen heute für UNICEF

Für das Corona-Benefiz "UNICEF Won't Stop" spielen heute Stars wie Pink, Sting und die wiedervereinigten Eurythmics ein Wohnzimmer-Konzert.

Von ABBA bis Nowitzky

Annie Lennox sagte 2009 zwar, dass es keine Wiedervereinigung der Eurythmics ("Sweet Dreams") mehr geben werde. Doch für den guten Zweck tut sich die 65-jährige Sängerin noch einmal mit ihrem Ex-Partner, dem Gitarristen Dave Stewart (67) zusammen. Gemeinsam spielen sie heute Nacht ein Benefiz-"Wohnzimmer-Konzert" zugunsten UNICEF.Die Veranstaltung "UNICEF Won't Stop" findet in der Nacht auf Sonntag (2 Uhr früh) statt und bietet musikalische Darbietungen und besondere Auftritte u.a. von Pink (die selbst an Corona erkrankt war, "Heute" hat berichtet) , Schauspielerin Salma Hayek, Basketball-Superstar Dirk Nowitzki, den Pop-Legenden Rod Stewart und Sting sowie ABBA-Viertel Björn Ulvaeus. Apropos ABBA: Cher wird - als Premiere - eine spanischsprachige Version von "Chiquitita" zum Besten geben.Cher hat sich darüber hinaus verpflichtet, alle Gewinne aus dem Song an UNICEF zu spenden, ähnlich wie es ABBA seit dem "Music for UNICEF-Konzert" 1979 getan haben. "Ich bin so stolz darauf, diese neue Version während der Ausstrahlung von ' UNICEF Won't Stop ' zu veröffentlichen", sagt die 73-Jährige "Ich habe UNICEF seit langem bewundert, besonders für ihre Arbeit mit jungen Frauen, seit ich ein kleines Mädchen war. Jetzt ist es wichtiger als jemals zuvor, dass wir jedem Kind auf der ganzen Welt Priorität einräumen, als ob es unser eigenes wäre."Die kostenlose Sendung wird auf der Website der Organisation sowie u.a. auf Youtube gestreamt.