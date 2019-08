Pitt verrät, ob Stuntman Cliff seine Ehefrau tötete

Eines der großen Geheimnisse von Quentin Tarantinos "Once Upon a Time ... in Hollywood" ist damit (vielleicht) gelüftet.

Once Upon a Time in Hollywood

Schauspieler erhalten im Normalfall mehr Informationen über ihre Figuren, als den Zuschauern im Kinosaal präsentiert werden. Selten ist es eine gute Idee, diese Infos auszuplaudern. Schließlich ist die Verknappung ja vom Filmemacher gewollt und ein Blick hinter die Kulissen mitunter mehr Spoiler als Wow-Moment.Eine der brennendsten Fragen nach "Once Upon a Time ... in Hollwood" bleibt daher besser ungeklärt. Hat Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) seine Ehefrau auf hoher See ermordet, oder war ihr Tod nur ein Unfall?Regisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino liefert ganz bewusst keine Antwort. Unter anderem, weil es sich um eine Anspielung auf das Ableben von Natalie Wood handelt, die 1981 bei einem Yacht-Ausflug mit ihrem Mann Robert Wagner ("Austin Powers") verstarb. Hinter vorgehaltener Hand wurde Wagner als Mörder bezichtigt, der Tat aber nie überführt.Nun aber zurück zu Brad Pitt. In einem Interview mit der Los Angeles Times ( via "Filmstarts" ) äußerte sich der Schauspieler zu Cliffs etwaigem Verbrechen. Er wisse sehr wohl, was genau zwischen dem Stuntman und seiner Frau vorgefallen sei, erklärte Pitt – "Aber ich werde es niemals verraten!"Dann aber verplappert sich der Superstar. Man könne Cliff als Held sehen und er (Brad) wisse nicht, warum er "das jetzt ruinieren sollte". Tja, aber ohne Mord kein Ruin. Pitts Aussage legt also nahe, dass Cliff tatsächlich seine Gattin harpunierte."Once Upon a Time ... in Hollywood" läuft seit 15. August in den österreichischen Kinos. Eine ausführliche Filmkritik findet Ihr(lfd)