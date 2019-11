Clean Beauty: Pixi Beauty feiert 20 Jahre

Das britische Beautylabel Pixi Beauty feiert 20 Jahre Jubiläum. Beauty-Praktikantin Janine Heini traf die Gründerin in London.

Die gebürtige Schwedin Petra Strand hat Pixi 1999 in London gegründet, nachdem sie lange als Make-up-Artistin gearbeitet hatte. Stars wie Oprah Winfrey und Helene Christensen lieben die hellgrün verpackten Hautpflege- und Make-up-Produkte. In Österreich ist Pixi exklusiv bei Douglas erhältlich.Ja, ich erinnere mich daran, wie ich die Haare meiner Oma geschnitten habe, als ich noch viel zu jung war, um eine Schere zu halten. Als ich zehn war, habe ich an meinem fünf Jahre jüngeren Bruder Make-up ausprobiert. Schliesslich bekam ich zwei Schwestern und die waren zum Glück etwas kooperativer (lacht).Ich war zwar schon immer besessen von Make-Overs, wusste aber lange nicht, dass da eine Industrie dahintersteckt. Pixi habe ich erst mit Dreissig gegründet. Vorher habe ich lange als Make-up-Artistin gearbeitet. Während meiner Arbeit dachte ich mir immer still und heimlich, dass ich selbst bessere Produkte herstellen könnte. Vor allem die Verschmelzung von Skincare und Make-up gab es vor zwanzig Jahren noch nicht.Ich komme aus Schweden, wo alles rein und sauber ist. Für mich war es also nur logisch, dass auch die Produkte und die Verpackung so natürlich wie möglich sein sollten. Jetzt ist es ein Trend – das war es vor zwanzig Jahren definitiv noch nicht.Ja, weil ich Make-up-Artistin bin und als Unternehmerin auch an den Gewinn denken muss. Es gibt nun mal nicht immer natürliche Alternativen, die wirkungsvoll genug sind. Wir testen jedoch konsequent nie an Tieren – das übernehme ich immer selbst. Aber Inhaltsstoffe sind im Moment ein grosses Thema. Auch bei unseren Produktentwicklerinnen und -entwicklern.Getönte Gesichtscreme!Nein. Mit den digitalen Medien ist es heute sogar ziemlich einfach. Schwierig ist aber nicht die Gründung. Schwierig ist, als Marke über Jahre hinweg zu bestehen.Niemals. Schau nie zurück, sondern immer nach vorne.