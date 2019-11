Pkw landet bei Crash am Dach in Baugrube

Schwerer Unfall in Wilhelmsburg: Ein Lenker (45) kam von der Straße ab, er überschlug sich mit seinem Pkw, der Wagen landete in einer Grube.

Am Dienstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wilhelmsburg-Stadt und St. Pölten-St. Georgen gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person nach Wilhelmsburg (St. Pölten-Land) gerufen.Aus unbekannter Ursache war ein 45-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk St. Pölten-Land von der Straße abgekommen und landete auf dem Dach in einer Baugrube.Die ersteintreffenden Einsatzfahrzeuge übernahmen die Sicherung des Fahrzeuges und begannen umgehend mit der Menschenrettung. Die hintere Fahrzeugtür musste entfernt werden, um den Lenker befreien zu können.Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum St. Pölten transportiert. Die Fahrzeugbergung wurde von der ortszuständigen Feuerwehr übernommen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.