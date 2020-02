"Es tut mir leid": Domingo grapschte jahrelang

Vorwürfe, US-Auftrittsverbot, Ermittlungen: Placido Domingo wurden jahrelange sexuelle Belästigungen nachgewiesen. Er versucht eine Entschuldigung.

Die US-Gewerkschaft der Opernsänger heuerte Anwälte an, um die Vorwürfe gegen Star-Tenor Placido Domingo zu untersuchen. Das Ergebnis ist schwerer als gedacht: Mehr als zwei Dutzend Leute machten die Ermittler ausfindig. Sie wurden von Domingo entweder belästigt oder sahen, wie er andere belästigte.Die Aussagen von 27 Leuten zeigen laut Anwälten ein eindeutiges Muster von sexuellem Fehlverhalten und Machtmissbrauch, wie die " NY Post " auf Berufung auf die AP berichtete.Placido Domingo dürfte mit den Untersuchungsergebnissen konfrontiert worden sein. Er schickte ein Statement aus:Eine zweite Untersuchung der Oper von L.A. gegen den Tenor läuft noch.Die Ermittler berichten, dass die meisten Zeugen anonym bleiben wollten, weil sie sich vor negativen Auswirkungen auf ihre Karriere fürchten.Mitte August 2019 gingen neun Frauen an die Öffentlichkeit, acht Sängerinnen und eine Tänzerin. Placido Domingo hätte sie. "", erinnern sich die Opfer daran, warum sie die Übergriffe erst jetzt melden.In den. Seine freie Zeit nutzte er, um bei den Salzburger Festspielen und an der Wiener Staatsoper aufzutreten.Placido Domingo wies alle Vorwürfe zurück und regte sich über ein "Klima, in dem Menschen ohne ordentlichen Prozess verurteilt werden" auf.