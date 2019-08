Opfer von Placido Domingo spricht: "Er war wie Gott"

Acht Sängerinnen und eine Tänzerin beschuldigen Opernstar Plácido Domingo der sexuellen Belästigung. Nun traute sich eine der Frauen aus der Anonymität heraus.

Es sind Vorwürfe, die zutiefst schockieren: Opernstar Plácido Domingo soll neun Frauen in den späten 1980er Jahren sexuell belästigt haben. Doch nur eine will auch namentlich erwähnt werden: Die ehemalige Opernsängerin Patricia Wulf, die 1998 mit Domingo in der Oper in Washington performte.Jedes Mal nach ihrem Auftritt in der Oper sei er zu ihr gekommen. "Er fragte mich: 'Patricia, muss du heute wirklich nach Hause gehen?'" Wulf antwortete mit "Ja, ich muss nach Hause gehen" und ließ ihn stehen.Schon zuvor hatte Wulf Gerüchte gehört, dass Domingo Frauen dazu überreden will, mit ihm zu schlafen. "Ich glaube nicht, dass er mit mir Karten oder Domino spielen wollte. Ich war mir ziemlich sicher, dass das sexuelle Belästigung ist", so Wulf."Du musst verstehen, wenn ein so mächtiger Mann – der sowas wie ein Gott in meinem Business ist - zu dir ganz nah kommt und dich sowas fragt, ist das erste, was dir durch den Kopf geht: Bitte was?", erzählt sie."Aber, natürlich fragst du dich immer, wenn du weggehst: 'Hab ich gerade meine Karriere ruiniert?' So ging das die ganze Produktion", erklärt Wulf weiter. Wulf versuchte ihm immer wieder aus dem Weg zu gehen, doch gelungen sei ihr das nie."Er fand mich jedes Mal." Mehrmals habe er nach ihrem Auftritt bei ihrer Umkleidekabine angeklopft. "Dann habe ich die Tür aufgemacht und geschaut, ob er da war. Wenn er da war, habe ich gewartet, bis er weg war".Auch als Patricia mit ihrem Ehemann unterwegs war, soll Domingo sie belästigt haben. "Er kam direkt zu mir, begrüßte mich und küsste meine beiden Wangen und flüsterte in mein Ohr: 'Ich möchte meinen Rivalen kennen lernen.'"Ein Freund versuchte Wulf einst zu überreden, Domingo zu melden. Die ehemalige Sängerin erklärte ihm, dass sie darin keinen Sinn sehe: "Sie würden ihn feuern, nicht mich."Auch wenn Domingo sie nie angefasst habe, ist für Wulf klar: "Das war sexuelle Belästigung." Sie erklärt, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen sei, um anderen Frauen Mut zu machen, ebenfalls darüber zu sprechen oder um stark genug zu sein, 'Nein' zu sagen." Andere Frauen soll Domingo sehr wohl angefasst haben. So berichtete eine der Sängerinnen, dass er sie unter dem T-Shirt angefasst habe. Eine andere soll er gezwungen haben, ihn auf den Mund zu küssen. (lm)