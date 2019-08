"Playboy"-Chefin verbannt Brüste vom Cover

Eine 27-jährige Feministin wird Chefredakteurin des polnischen "Playboy". Ihre erste Amtshandlung: Nackte Brüste werden vom Cover verbannt.

Die neue Chefredakteurin des polnischen "Playboy"-Magazins hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Die erst 27-jährige Anna Mierzejewska möchte die Zielgruppe der Weltmarke unter den Männermagazinen erweitern und auch Frauen und Homosexuelle dafür begeistern. Eine ihrer ersten Amtshandlungen: Nackte Brüste werden per sofort vom Cover verbannt, wie die "Welt" berichtet.Mit der Digitalisierung kam das Magazin unter Druck: Weil die Bilder nackter Brüste im Internetzeitalter nur einen Klick entfernt sind, geht die Nachfrage zurück. In Polen verkaufen sich monatlich noch 24.000 Exemplare des "Playboy".Deswegen hat Anna Mierzejewska entschieden, einen neuen Kurs einzuschlagen. Selbstbestimmung und (sexuelle) Freiheit sollen im Zentrum stehen, eine realistische Darstellung von Frauenkörpern wird großgeschrieben. Für die erste Ausgabe zeigte Anna Mierzejewska die schwangere Schauspielerin Michalina Olszanska-Rozbicka.Die ersten beiden Auflagen ereilte viel Kritik. Das Magazin positioniere sich mit einer "Vermarktung widerwärtiger sexueller Abweichungen", so die Vorwürfe der Modernisierungs-Gegner.Von Seiten der Feministen ereilt sie Kritik, weil ihr vorgeworfen wird, sie sich in der Wahrnehmung beider Seiten in der Mitte positioniert. "Alle Feministinnen haben gemeinsame Ziele", betont sie. "Das sind Gleichberechtigung und Gleichstellung."Seit 2015 regiert Polen eine nationalkonservative Partei. Die Stimmung ist dementsprechend aufgeladen. Erst im Juli diesen Jahres kam es zu Ausschreitungen bei einem Pride-Marsch, der sich für sexuelle Vielfalt engagierte. Dabei wurden einige Teilnehmer Opfer gewalttätiger Übergriffe.(GA)