i Das Playmobil-Werk in Dietenhofen (D) wird zum Rechenzentrum. IMAGO/Bihlmayerfotografie Letztes deutsches Werk Playmobil-Fabrik wird zum Rechenzentrum Die berühmte Spielzeugmarke Playmobil produziert nicht mehr in Deutschland. Stattdessen entsteht am Standort ein Hochleistungs-Rechenzentrum. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 06:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo noch vor Kurzem die beliebten Spielfiguren vom Band liefen, soll bald wichtige IT-Infrastruktur entstehen. Die Horst-Brandstaetter-Group, Mutterkonzern von Playmobil, baut auf dem Gelände ihres ehemaligen Werks in Dietenhofen einen Rechen-Campus.

Das neue Projekt trägt den Namen "Playmobil digital" und ist ein eigenständiger Geschäftszweig. Das Rechenzentrum soll auf eine Leistung von 100 Megawatt ausgelegt werden – mit Potenzial für mehr.

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350 Jobs gestrichen

Wie n-tv.de berichtet, bietet der Standort günstige Voraussetzungen: Es besteht bereits eine Anbindung an eine 110-Kilovolt-Leitung. Der Netzbetreiber N-ERGIE habe die entsprechenden Kapazitäten zugesichert.

"Wo über Jahrzehnte Playmobil produziert wurde, wollen wir künftig eine der wichtigsten Infrastrukturen der digitalen Zukunft ermöglichen", sagte Vorstand Matthias Fauser.

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Das Werk in Dietenhofen war bis zum Sommer das einzige deutsche Playmobil-Werk. Ende Juni wurde es geschlossen, 350 Mitarbeiter verloren ihren Job. Die Produktion wurde komplett ins Ausland verlagert. Die Marke kämpft bereits seit längerem mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten.