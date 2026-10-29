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Das Playmobil-Werk in Dietenhofen (D) wird zum Rechenzentrum.
Das Playmobil-Werk in Dietenhofen (D) wird zum Rechenzentrum.
IMAGO/Bihlmayerfotografie
Letztes deutsches Werk

Playmobil-Fabrik wird zum Rechenzentrum

Die berühmte Spielzeugmarke Playmobil produziert nicht mehr in Deutschland. Stattdessen entsteht am Standort ein Hochleistungs-Rechenzentrum.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 06:41
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Wo noch vor Kurzem die beliebten Spielfiguren vom Band liefen, soll bald wichtige IT-Infrastruktur entstehen. Die Horst-Brandstaetter-Group, Mutterkonzern von Playmobil, baut auf dem Gelände ihres ehemaligen Werks in Dietenhofen einen Rechen-Campus.

SPÖ will strengere Regeln für Rechenzentren

Das neue Projekt trägt den Namen "Playmobil digital" und ist ein eigenständiger Geschäftszweig. Das Rechenzentrum soll auf eine Leistung von 100 Megawatt ausgelegt werden – mit Potenzial für mehr.

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350 Jobs gestrichen

Wie n-tv.de berichtet, bietet der Standort günstige Voraussetzungen: Es besteht bereits eine Anbindung an eine 110-Kilovolt-Leitung. Der Netzbetreiber N-ERGIE habe die entsprechenden Kapazitäten zugesichert.

"Wo über Jahrzehnte Playmobil produziert wurde, wollen wir künftig eine der wichtigsten Infrastrukturen der digitalen Zukunft ermöglichen", sagte Vorstand Matthias Fauser.

Das Werk in Dietenhofen war bis zum Sommer das einzige deutsche Playmobil-Werk. Ende Juni wurde es geschlossen, 350 Mitarbeiter verloren ihren Job. Die Produktion wurde komplett ins Ausland verlagert. Die Marke kämpft bereits seit längerem mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

red, 29.10.2026, 06:41
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