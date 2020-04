PlayStation 5-Controller "DualSense" vorgestellt

Sony stellt erstmals den "DualSense-Wireless-Controller" für die PlayStation 5 vor. Der Controller bietet ein innovatives haptisches Feedback.

Durch das haptische Feedback des überraschend vorgestellten Controllers sind beeindruckende Empfindungen möglich, was die Immersion beim Spielen noch weiter erhöht, sagt Sony. Zum Beispiel werden die adaptiven Schultertasten auf das Spannen eines Bogens reagieren, sodass Spieler die Kraft, die hinter dieser Aktion steckt, direkt zu spüren bekommen.Der Controller wird sich auch merklich anders anfühlen, je nachdem, ob Spieler beispielsweise mit einem Rennwagen auf einer geteerten Piste, auf dem Rasen oder im Schlamm unterwegs sind. Geändert hat sich der Winkel der Handtrigger, auch der Griff wurde angepasst. Die Akkulaufzeit soll so hoch wie jene des Dualshock-4-Controllers sein.Weggefallen ist die "Share"-Taste, neu die "Create"-Taste. Damit könne man "epische Gameplay-Inhalte erstellen, sie mit der ganzen Welt teilen oder einfach nur selber genießen". Neu ist auch eine integrierte Mikrofonanordnung, mit der die Spieler sich ohne Headset ganz einfach mit ihren Freunden austauschen können. Erstmalig ist auch ein Controller nicht einfärbig, sondern zweifärbig.Die Position der Lichtleiste wurde ebenfalls geändert, sie befindet sich jetzt auf beiden Seiten des Touchpads. "DualSense wurde von zahlreichen Spielern mit unterschiedlichen Handgrößen getestet, damit wir das gewünschte Komfortniveau mit großartiger Ergonomie erreichen können", sagt Sony. "Der neue Controller und die vielen innovativen Funktionen der PS5 werden für das Spielerlebnis bahnbrechend sein", so PlayStation-Boss Jim Ryan.