Wendler enthüllt im Duell mit Pocher Penis-Geheimis

Der eine kann nicht Schreiben, der andere verursacht Krämpfe in den Augen: Pocher und Wendler traten auf RTL gegeneinander an. Der Verlierer: Das Publikum.

"Rache"-T-Shirt kam mit peinlichem Rechtschreibfehler

Wendler vs. Duden: Fehler zugeben kann er nicht

Penlicher Pocher ist KEIN Borat

Erst wochenlanger Beef, dann "überraschend" eine TV-Konfrontation. Michael Wendler und Oliver Pocher wollten am Sonntagabend im TV endgültig klären, wer der bessere ist.Was sie stattdessen klärten: Sie sind 40, sie sind beide lächerlich und der Verlierer war das gelangweilte Publikum.Die meisten ahnten es schon: Michael Wendler ist nicht der g'scheiteste Mensch der Welt. Doch vor seinem Auftritt im TV hätte er vielleicht nochmal seine Volksschullehrerin von früher anrufen sollen. Dann hätte er sich eine große Blamage erspart. Denn den Wendler (47) ärgert, dass Oliver Pocher immer in "Egal"-Shirts herumläuft (so heißt sein neuer Song, Anm.). Deshalb bereitete er eine "egal. Ich bin hier das Original"-Shirt vor. Blöd nur, dass Wendler beim Bedrucken ein Fehler unterlief.Für Olli Pocher ein gefundenes Fressen. Er machte den Konkurrenten sofort darauf aufmerksam. Doch Wendler ist niemand, der gern einen Fehler zugibt. Deshalb behauptete er auch nachher noch, die Schreibung sei richtig. Peinlich, peinlich!Wer jetzt aber glaubt, dass Oliver Pocher der "Gute" in diesem Rennen ist, liegt weit daneben. Er verdiente ordentlich Kohle und quälte die Zuschauer in einem äußerst knappen Stringtanga. Der Comedian, der sich über jedes einzelne Wendler-Video lächerlich macht, ist selbst eine Qual für die Augen.Das Sendeformat selbst war trotz bemühter Fremdschäm-Optik fader als die Zuschauer gedacht hätten.Kurz machte man sich Hoffnungen, auf ein echtes Highlight: Pocher befragte Wendlerdas vor wenigen Wochen die Runde machte. Wendler behauptete, das sei nicht er. Und damit war der interessante Teil auch wieder vorbei.Was sonst noch kam: Wendler und Pocher in überdimensionalen Hand-Kostümen, beim Ablecken (nur die Hand!) ihrer Freundinnen und Co. Am Schluss gewann Oliver Pocher. Aber wie ein Gewinner steht er nicht da!Klick dich oben durch die Fotoshow und stimm selbst ab, wer für dich der größere Verlierer ist: