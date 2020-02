Neues Pokémon-Game und Switch-Konsole gewinnen

Pokémon Schwert und Schild laden ab Freitag ein, eine völlig neue Generation von Pokémon zu erleben. Und du kannst gewinnen!

Pokémon-Trainer erkunden bald gemeinsam mit ihrem Partner-Pokémon Chimpep, Hopplo oder Memmeon in Pokémon Schwert und Schild die neue Galar-Region, um dort der Champion der Pokémon-Liga zu werden. Dabei entdecken sie neue Pokémon, besuchen einzigartige Arenen und erkunden das Geheimnis hinter den Legendären Pokémon Zacian und Zamacenta.Neben dem Fangen sowie Trainieren neuer Pokémon und spannenden Trainer-Kämpfen locken Pokémon Schwert und Schild mit einer Vielzahl neuer Funktionen: Die Naturzone, eine ungezähmte Region zwischen mehreren Städten, lässt sich frei erkunden und bietet eine große Vielfalt an Pokémon. Auch entdecken Spieler das Dynamax-Phänomen, das Pokémon zu gigantischer Größe heranwachsen lässt.Zum Start von Pokémon Schwert und Schild verlosteine Nintendo Switch Lite in der Zacian & Zamazenta Limited Edition sowie ein Exemplar von Schild.