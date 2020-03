Pokémon Go stellt wegen Corona auf Indoor um

Weil das Coronavirus grassiert, reagiert nun auch Pokémon Go. Nun kann von Zuhause aus gespielt werden. Raids werden teils verboten, das Laufen entfällt.

Niantic, der Entwickler von Pokémon Go, stellt das Mobile Game in Zeiten des Coronavirus drastisch um. Boni und geänderte Game-Mechaniken sollen Spieler dazu bestärken, daheim zu bleiben. So erscheinen nun mehr Pokémon, damit man sie auch direkt aus der Wohnung fangen kann, ohne im Freien herumzulaufen. Das Pokémon-anlockende Item Rauch wurde zudem im Shop extrem verbilligt.Rauch hält nun auch eine Stunde lang an, die Distanz zum Ausbrüten der Eier wurde reduziert und eigentlich nur in gewissen Gebieten erscheinende Pokémon tauchen nun überall auf. Ex-Raids, bei denen eigentlich viele Spieler auf einem Fleck zusammen kommen, wurden vorerst komplett verboten, Einladungen dazu werden nicht mehr verteilt.Die erst diese Woche gestartete PvP-Liga stellt sich auch um. So muss man nicht mehr laufen, um Kämpfe zu finden, sondern kann bis zu 35 Kämpfe von Zuhause aus bestreiten. Die Maßnahmen gelten nun vorerst für 30 Tage, könnten aber noch verlängert und ausgeweitet werden. Spieler sollen "im besten Interesse ihrer Gesundheit handeln", heißt es von Niantic.