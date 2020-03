Polen dementiert: Italien-Hilfsgüter nicht konfisziert

Die italienische Zeitung "La Republica" behauptete, Polen und Tschechien hätten für Italien bestimmte Hilfsgüter aus China beschlagnahmt. Für die polnische Regierung sind das "Fake News".

Das Coronavirus hat Italien am schwersten getroffen. Das Gesundheitssystem ist völlig überlastet, bereits über 6.000 Menschen wurden durch das Virus getötet. Vorige Woche berichtete die italienische Zeitung "La Rapublica", dass 680.000 Atemschutzmasken und tausende Atemschutzgeräte aus China an den polnischen und tschechischen Grenzen konfisziert wurden. Die Hilfsgüter waren für die Region Latium bestimmt.Aus Prag kam sofort eine Entschuldigung: Bei den 100.000 beschlagnahmten Schutzmasken handelte es sich um einen Irrtum. Außenminister Tomas Petricek betonte, dies sei nicht mit Absicht geschehen und die Masken würden kommende Woche nach Italien geliefert werden. Grund für den Fehler soll eine Razzia gegen Wucher in einem Lagerhaus gewesen sein.In Polen sollen dem "La Republica"-Bericht nach 23.000 Mundschutzmasken konfisziert worden sein. Das polnische Außenministerium äußerte sich via Twitter zu den schweren Anschuldigungen: "Vorsicht, Fake News! Wir dementieren jegliche Blockaden von Schutzmasken nach Italien, die durch Polen transportiert werden. Wir solidarisieren uns und unterstützen die italienische Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit."