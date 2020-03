Corona bringt Anschober auf Platz 3 im Politranking

Das aktuelle "Heute"-Polit-Barometer listet Gesundheitsminister Anschober auf Platz 1 – beim Saldo aus Positiv- und Negativnennungen. Die Verlierer sind Pamela Rendi-Wagner und Norbert Hofer – sie konnten nicht überzeugen.

Gewinner Anschober

Kurz bleibt vorne

Grüne Minister positiv

Nehammer legt zu

Tanner in der Kritik

Rendi-Wagner und Hofer flop

Die Corona-Krise hat auch sichtbare Auswirkungen auf das monatliche Polit-Ranking von35 Prozent der Österreicher ist Gesundheitsminister Anschober in den vergangenen 14 Tagen positiv, aber nur 9 Prozent negativ aufgefallen. Mit plus 26 Prozent hat er den besten Saldo aller Regierungsmitglieder.Bei den Positiv-Nennungen liegt Kanzler Kurz mit 44 Prozent weiterhin an der Spitze.Nicht nur Anschober, auch Vizekanzler Kogler und die Ministerinnen Zadic und Gewessler sind mehr Befragten positiv als negativ aufgefallen. Nur bei Staatssekretärin Lunacek war das umgekehrt.Auch der Innenminister verbesserte sich dank Corona-Performance von minus 2 Prozent auf plus 5 Prozent Saldo.Die Verteidigungsministerin fiel nach ihren Airbus-Ansagen 15 Prozent negativ und nur 9 Prozent positiv auf.Die Werte der Vorsitzenden von SPÖ und FPÖ bleiben im Keller.