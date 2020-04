Corona-Paragleiter von Polizei angezeigt

Am Donnerstagnachmittag zeigten Polizeibeamte in St. Anton am Arlberg zwei Männer an, die trotz der aktuellen Einschränkungen einen Ausflug mit ihren Paragleitschirmen machten.

Polizei greift hart durch

Für zwei Männer endete ein Ausflug mit dem Paragleiter am Donnerstag mit einer Anzeige. Der 33- und der 35-Jährige wurden von der Polizei erwischt, als sie – trotz des bestehenden Verbotes – mit ihren Paragleitschirmen in St Anton und in St Christoph geflogen sind.Die beiden Männer wurden wegen Übertretung nach dem Covid-19 Maßnahmengesetz an die zuständige Behörde zur Anzeige gebracht. Gegenüber den Beamten gaben sie an, sie hätten gewusst, dass Sport in dieser Form verboten sei.Schon zuvor musste die Polizei in Tirol wegen Corona-Sündern aktiv werden. Ebenfalls am Donnerstag bemerkten Beamte in Aurach ein Ehepaar, das gemeinsam eine Skitour durchführte.Ermittlungen ergaben, dass das Ehepaar (40 und 44 Jahre) zu einer mehrstündigen Skitour auf den Gipfel des "Sonnspitz" im freien Gelände aufgestiegen und anschließend abgefahren waren. Auch die beiden wurden wegen der Covid-Verordnung wegen mehrerer Delikte angezeigt.