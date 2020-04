Polizei hält Conchita Wurst am Flughafen fest

Songcontest-Gewinnerin Conchita Wurst wurde bei der Einreise am Flughafen Düsseldorf von der deutschen Polizei festgesetzt. Die Beamten drohten mit einer Rücksendung nach Wien.

Das Rateteam von "The Masked Singer" soll auch in der fünften Folge wieder prominente Unterstützung bekommen – Conchita Wurst wird am Dienstagabend neben Rea Garvey und Ruth Moschner im Studio Platz nehmen.Beinahe wäre der Auftritt aber geplatzt, die ESC-Gewinnerin wurde von der deutschen Polizei bei der Einreise am Flughafen Düsseldorf abgefangen.