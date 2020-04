Conchita ist Rategast bei "The Masked Singer"

Nach Bülent Ceylan folgt Conchita Wurst: Die österreichische ESC-Siegerin nimmt am Jury-Pult von "The Masked Singer" Platz.

Conchita moderiert ESC-Show von Stefan Raab

In der fünften Live-Ausgabe von "The Masked Singer" (Di, 20.15 Uhr, Pro7) fällt die letzte Maske vor dem großen Finale. Im Rennen sind noch: Das Faultier, das Chamäleon, der Drache, der Hase und der kleine Wuschel.Als Gastjuror tritt diesmal Conchita Wurst auf. Sie wird Ruth Moschner und Rea Garvey beim Raten unterstützen. Die ehemalige ESC-Siegerin kann es kaum erwarten: "The Masked Singer' ist so spannend und unterhaltsam, weil es um die Stimmen geht, aber man gleichzeitig von den fantastischen Kostümen einfach nicht wegsehen kann. Ich freue mich schon sehr, beim Halbfinale als Rategastdabei sein zu dürfen. Mal sehen ob ich mit Ruth 'Miss Marple' Moschner mithalten kann."Demnächst ist Conchita Wurst zudem bei der "Free ESC"-Show von Stefan Raab als Moderatorin zu sehen.