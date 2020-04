Corona-Rebellen feierten Grillfest in Dachwohnung

Die Polizei musste die Party in Kematen (Tirol) auflösen. Acht Personen wurden wegen Verstoßes gegen die Corona-Gesetze angezeigt. Weitere Feierwütige auch in Reutte - auch hier schritt die Polizei ein.

Am Freitagnachmittag des 03.04.3020 wurde auf der Terrasse einer Dachterrassenwohnung in einem Mehrparteienhaus in Kematen (Tirol), das sich im Umbau befindet, ein privates Grillfest veranstaltet.Laut Polizei nahmen daran insgesamt acht Personen im Alter zwischen 22 und 57 Jahren teil. Die Personen haben sich laut ihren Angaben getroffen, um dem Wohnungsbesitzer beim Siedeln zu helfen. Anschließend hätten sie gemeinsam etwas gegessen. Alle Personen werden wegen Übertretungen nach dem Epidemiegesetz angezeigt.Die Polizei löste eine weitere Party auf - in Reutte: In einer Wohnung wurde gefeiert, fünf Personen konsumierten reichlich Alkohol und Drogen. Unzählige Suchtmitteluntensiolien sowie Suchtmittel wurden sichergestellt.Ein 20-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen und nachdem er sich geständig zeigte, auf freien Fuß gesetzt und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.Drei weitere Personen werden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt und alle fünf Personen wegen Übertretungen nach dem Epidemiegesetz angezeigt.