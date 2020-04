Polizei nimmt corona-skeptischen Arzt fest

Nach Drohungen hat die Polizei am Samstag in der Schweiz einen 58-jährigen Arzt festgenommen. Er schrieb zuvor corona-skeptische Tweets.

Bei Wettingen ist es am Samstagabend zu einem Einsatz der Kantonspolizei Aargau gekommen. Die Polizisten waren mit einer Sondereinheit ausgerückt. Ein 58-jähriger Schweizer aus dem Bezirk Baden hatte Drohungen gegen Familienangehörige und Behörden verbreitet, wie es in einer Mitteilung am Sonntag hieß. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.Wie "Tele M1" berichtet, handelt es sich beim Mann um einen 58-jährigen Arzt. Auf Social Media hatte er einen Hilferuf gepostet: "Vor meiner Praxis steht ein Einsatzkommando der Kapo Aargau, ich werde abgeholt, Hilfe!"Gregor Ziltener kennt den Arzt und gibt dem Regionalsender Auskunft: Es sei eine aufgestellte und sehr engagierte Person. In letzter Zeit habe er aber festgestellt, dass der 58-Jährige verwirrende Aussagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemacht habe. Der 58-Jährige hat unter anderem einen Tweet abgesetzt, dass es das Coronavirus gar nicht gebe. Den bekannten Virologen Christian Drosten aus Deutschland bezeichnet er als Clown.Warum der Mann die Drohungen ausgestoßen hat, ist unklar. Es läuft ein Strafverfahren. Da der Verdacht bestand, dass der mutmaßlich psychisch labile Mann bewaffnet sein könnte, hatte die Polizei rund um das Gebäude besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Sie sperrte vorübergehend auch die angrenzende Strasse sowie den nahen Bahnhof ab.