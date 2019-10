Polizei schoss 24 Mal auf Sohn von "Tarzan" Ron Ely

Cameron Ely soll seine Mutter erstochen haben und wurde auf der Ranch seiner Eltern tödlich von Polizeibeamten verwundet. Er war zu diesem Zeitpunkt unbewaffnet.

Am 15. Oktober ging ein Anruf im Sheriff-Büro von Santa Barbara ein. Ein Mann behauptete, sein Vater habe versucht, seine Mutter zu attackieren. Als die Exekutive auf der Hope Ranch, dem Anwesen des Schauspielers Ron Ely (81) eintraf, fanden die Beamten dessen Frau Valerie (62) tot vor. Es war wiederholt auf sie eingestochen worden.Bei einer Durchsuchung des Grundstücks entdeckten die Polizisten. Der 30-Jährige erlag seinen Verletzungen.Angeblich soll Cameron seine Mutter erstochen und danach versucht haben, die Schuld seinem Vater in die Schuhe zu schieben. Das Motiv ist derzeit noch unklar. Dafür bringt eine Pressemitteilung des Sheriff-Büros () nun Licht in die Umstände von Camerons Tod."Deputies haben das Anwesen und das umliegende Gebiet nach Cameron Ely durchsucht", heißt es in dem Statement. "Während der Suche wurde der Mordverdächtige außerhalb des Hauses lokalisiert. Der Verdächtige erzählte den Deputies, er habe eine Schusswaffe, ging auf die Deputies zu und imitierte mit seinen Händen das Ziehen einer Waffe.""Vier Deputies feuerten daraufhin insgesamt 24 Patronen aus ihren Dienstwaffen und fügten dem Verdächtigen tödliche Verletzungen zu. Sobald es den Deputies möglich war, sich Cameron mithilfe eines taktischen Einsatzschildes sicher zu nähern, entdeckten sie, dass er nur vorgetäuscht hatte, bewaffnet zu sein. Er trug keine Waffe bei sich."Ron Ely, bekannt durch seine Rollen in der TV-Serie "Tarzan" (1966-1968) und "Doc Savage -Der Mann aus Bronze" (1975), wurde bei dem Einsatz nicht verletzt, sicherheitshalber aber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ergebnisse der Autopsien an Valerie und Cameron stehen noch aus.