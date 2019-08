Polizei sucht diesen mutmaßlichen Einbrecher

Die Polizei sucht einen Verdächtigen, der Ende Mai Bargeld und Tablets aus Büroräumlichkeiten in Wien-Rudolfsheim gestohlen haben soll.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger steht im Verdacht, einenEinbruch in ein Firmengebäude begangen zu haben. Dabei soll er aus den Büroräumlichkeiten in der Schweglerstraße in Wien-Rudolfsheim größere Mengen Bargeld und zwei Tablets gestohlen haben.Bei der Tatausführung wurde der Mann von einerÜberwachungskamera gefilmt. Da die bislang gesetztenErmittlungsschritte nicht zum Tatverdächtigen führten, wird nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an dasLandeskriminalamt Wien, Außenstelle West (Gruppe Schwing), unter der Telefonnummer 01-31310-25600 erbeten.(mr)