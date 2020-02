Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche

Die Polizei warnt vor einer zunehmenden Anzahl an Betrugs-Versuchen per Telefon.

In der Steiermark kommt es aktuell vermehrt zu betrügerischen Anrufen und Versuchen von sogenannten "Neffentricks" und "Kautionsbetrügen". Die Polizei warnt.

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, die derzeit vor allem in der Steiermark vermehrt auftritt. Laut Behörden kommt es vermehrt zu betrügerischen Anrufen.Dabei geben sich Unbekannte als vermeintliche Verwandte aus und behaupten, aufgrund eines bevorstehenden Wohnungskaufs in Deutschland dringend Bargeld zu benötigen.Zum Teil gaben sich die Täter auch als Polizisten aus und ersuchten um Geld, nachdem angebliche Verwandte in Unfälle oder polizeiliche Ermittlungen verwickelt wären. Dabei verwenden die Täter offenbar unterdrückte Rufnummern.- Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl.- Seien Sie misstrauisch gegenüber der Anruferin bzw. dem Anrufer.- Raten Sie nicht nach dem Vornamen des Anrufers oder der Anruferin.- Geben Sie auf keinen Fall Bankdaten oder Vermögensverhältnisse bekannt.- Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Anrufer*in ein.- Erkundigen Sie sich bei einer Vertrauensperson nach der vermeintlich verwandten Person.- Angehörigen von älteren Menschen wird geraten, mit ihren Verwandten in Kontakt zu treten und diese zu informieren.