Polizeierfolg: Schlepper in Fischamend gefasst

In Fischamend im Bezirk Bruck wurden am Wochenende acht Menschen aufgegriffen – diesmal konnte auch der mutmaßliche Schlepper (28) gefasst werden!

Polizeierfolg im Bezirk Bruck am Samstagabend: Gegen 19 Uhr wurden in Fischamend acht Illegale (großteils Syrer) aufgegriffen.Beim Friedhofsparkplatz konnten auch das Fahrzeug, in dem die Menschen transportiert worden waren, sowie der mutmaßliche Schlepper angetroffen werden. Der Tscheche (28) wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.Zuletzt war es gehäuft zu Aufgriffen in Niederösterreich gekommen, alleine im Jänner und Februar waren es 565 Personen ( "Heute" berichtete ).