Polizist a.D. stoppt Alko-Pärchen in Wien 15

(Symbolfoto) Ein Polizist a.D. schlug Alarm, nachdem er auf das Alko-Pärchen in Wien-15 aufmerksam wurde.

Ein alkoholisiertes Pärchen (50 und 49) war in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus unterwegs. Ein Polizist außer Dienst schlug Alarm.

Führerschein abgenommen

Ein Polizeibeamter außer Dienst beobachtete in der Nacht auf Mittwoch wie ein unmittelbar vor ihm fahrendes Auto anhielt und zwei augenscheinlich stark alkoholisierte Personen ausstiegen, um die Plätze des Lenkers und des Beifahrers zu tauschen. Anschließend fuhren die beiden in unsicherer Fahrweise durch Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus weiter.Der Polizeibeamte a.D. verständigte daraufhin den Notruf, sodass der PKW kurze Zeit später angehalten werden konnte. Die beiden Fahrzeuginsassen (50 und 49) wurden zu einem Alkotest aufgefordert.Während die Frau die Durchführung verweigerte, wurden bei dem 50-Jährigen 1,48 ‰ gemessen. Beiden wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, sie wurden angezeigt.