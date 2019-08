Vor 1 h Polizist am Praterstern von Frau schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Praterstern. Bild: Kein Anbieter/Archiv (Symbolbild)

Weil sie sich einfach nicht beruhigen wollte, wurde am Freitag gegen eine Frau am Praterstern die Festnahme ausgesprochen. Das passte der 50-Jährigen aber überhaupt nicht.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 20.12 Uhr am Praterstern in der Leopoldstadt.



Aufgrund ihres "fortgesetzten Verhaltens" sprach die Polizei die Festnahme gegenüber einer 50-jährigen Frau aus der Slowakei aus.



Doch die Slowakin zeigte weiterhin keine Einsicht und ging auf die Beamten los. Dabei trat die 50-Jährige einem Polizisten gegen das Knie, wobei dieser schwere Verletzungen erlitt.



Frau befindet sich in Haft



Die 50-Jährige konnte schließlich erfolgreich festgenommen werden. Sie hat nun in Haft Zeit, um über ihr Verhalten nachzudenken.



Die Slowakin muss sich wegen diversen Delikten verwaltungs- und strafgerichtlich verantworten.







(wil)