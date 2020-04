Porno-Paar aus NÖ hat jetzt eigene Cannabis-Linie

Little Caprice und Marcello Bravo sind Österreichs erfolgreichster Porno-Export. Nun hat das Ehepaar auch eine eigene Cannabis-Linie mit CBD-Produkten.

Im Porno-Business sind Little Caprice und Marcello Bravo längst erfolgreich etabliert. Nun will das Ehepaar auch ins Cannabisgeschäft einsteigen. Zusammen mit dem Grazer Unternehmen Hanfgarten haben sie eine eigene Linie von CBD-Produkten.Die Little-Caprice-CBD-Blüten gibt es schon , CBD-Tropfen sollen bald folgen. Alles ist selbstverständlich voll legal. Der THC-Gehalt beträgt gesetzeskonform unter 0,2 Prozent."wir lieben es Menschen glücklich zu machen, da passt CBD-Gras perfekt in unsere Schiene", meint Marcello Bravo gegenüberVergangenes Jahr gewann Little Caprice den AVN Award (sozusagen der Porno-Oscar) als beste Darstellerin international. In den Jahren davor räumte auch ihr Ehemann Marcello Bravo bei den Venus Awards als bester Darsteller groß ab.