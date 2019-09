Dieser schmutzige Porno hat eine saubere Botschaft

Pornhub dreht den "bisher schmutzigsten Porno" - zu einem guten Zweck. Für den Umweltschutz.

Der schmutzigste Porno der Welt hat eine sauberste Botschaft.Damit ist er der vermutlich erste Porno, bei dem die Botschaft im Zentrum der Handlung steht, denn er möchte Aufmerksamkeit schulen.Klassische Pornoanfänge sind oftmals nicht sehr kreativ.Der folgende beginnt recht klassisch: Ein junges Pärchen läuft am Strand entlang, küsst sich im seichten Wasser und hat anschließend Sex. An dieser Szene wäre nichts neuartig, wenn nicht der Hintergrund des Strandes bewusst gewählt worden wäre. Man sieht eine Möwe, die im Abfall schwimmt, einen mit Müll bedeckten Strand in der Karibik und Petflaschen und Plastiksäcke, soweit das Auge reicht.Währenddessen räumen Müllsammler um das Pärchen herum auf. Ein intimer Moment wird auf mehreren Ebenen unterbrochen. Die Aufmerksamkeit liegt erstmals nicht bei der pornografischen Inszenierung. In diesem Porno ist der Hintergrund das Schmuddeligste. Damit möchte Pornhub ein Zeichen gegen die Vermüllung der Meere setzen. "Wir bei Pornhub sind dreckig, aber das bedeutet nicht, dass unsere Strände auch dreckig sein müssen", findet Corey Price, Vizepräsident der Porno-Plattform, gegenüber dem Onlinemagazin „LADbible". Es soll gezeigt werden, "wie Plastik und Müll eine schöne Szenerie ruinieren können", ergänzt Price.Jeder Click bedeutet eine Geldspende. "Pornhub Cares" ist eine Kampagne der Pornoplattform, bei der sie Geld für das Pflanzen von Bäumen oder Forschung gegen das Bienensterben sammelt. Jeder Click bringt "Ocean Polymers", die sich einer nachhaltigen Lösung zum Entfernen und Verarbeiten von Ozean-Müll widmen, eine Geldspende. Bei dem Drehort handelt es sich um einen der am stärksten verschmutzten Strände der Welt.(GA)