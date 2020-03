Es gibt auch gute Nachrichten rund um das Coronavirus und dessen Bekämpfungsstrategien, die ien wenig Rationalität in die Krise bringen.

Die Welt erlebt gerade eine für viele Generatioenn nie dagewesene Krisensituation - und eine seltene, was das Außmaß ihrer globalen Intensitiät betrifft. Kontaktverbot und Schutzmaßnahmen gelten auch bei uns für den Schutz der gesamten Bevölkerung und deren Einhaltung ist das Prinzip des sozialen Verständnisses.Die Medien sind voll von Meldungen zur Corona-Krise. Niemand kann sich eine Auszeit von der Flut an Informationen nehmen. Dass neue Ängste und Fragen auftauchen, ist nicht zu vermeiden. Vorsicht ist angebracht, Panik jedoch nicht. Es gibt immerhin auch positive Fakten und Nachrichten zum Coronavirus.Es gibt bereits Prototypen für Impfstoffe. Weil die Verbreitung so rasant fortschreitet, arbeitet auch die Wissenschaft auf Hochtouren. Es wird nicht lange dauern, bis einer der über 20 Impfstoffe, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, zur Anwednung kommen kann.80 Prozent der Fälle verlaufen mild. Patienten zeigen häufig keine oder nur recht milde Anzeichen. Die Sterberate list hierzulande recht gering. Es herrschen also nicht auf allen Ebenen Zustände wie in Italien. (mit einer Sterberate von 10 Przent)Die meisten Erkrankten werden demnach wieder gesund. Das geht ein wenig in der Berichterstattung unter, die natürlich darauf fokussiert ist, beständig auf die Risiken aufmerksam zu machen. Es geht immerhin darum niemanden zu gefährden. Die Rate der Menschen, die wieder gesund werden, ist jedoch um 13 Mal höher als die Anzahl der Todesopfer.Wie lange sich das Virus auf Oberflächen hält, ist noch nicht ganz geklärt und je nach Beschaffenheit unterschiedlich. Mit einer Lösung aus 62-71 Prozent Alkohol (Ethanol), 0,5 Prozent Wasserstoffperoxid oder 0,1 Prozent Bleichmittel wird der Erreger jedoch - aufgrund seiner Fettschicht - unmittelbar eliminiert.Die Situation im asiatischen Raum bessert sich zunehmend. Täglich geht die Zahl der Neu-Infektionen in China zurück. Strenge Maßnahmen, Kontrollen, Kontaktverbot und Isolation haben dort innerhalb von wenigen Monaten Erfolge erzielt.