Post aus dem Ausland kommt nicht mehr an

Obwohl die Poststellen noch offen haben, gibt es klarerweise Liefereinschränkungen. Das betrifft sowohl Pakete als auch Briefe.

Plexiglas-Trennwände

Die Post bringt nicht mehr allen was. Und die Post verschickt auch nicht mehr alles. Grund dafür ist der fast vollständig lahmgelegte Flugverkehr. Das betrifft deshalb vor allem Pakete und Briefe aus dem Ausland. Aber auch im Inland kommt es zu Verzögerungen.Ein kompletter Annahmestopp gilt für beinahe alle Länder außerhalb der EU. Doch auch innerhalb der europäischen Union wird teilweise nicht mehr geliefert. So sind zum Beispiel Italien oder Spanien völlig tabu. Pakete aus Frankreich oder Deutschland werden aber noch angenommen.Auch in den Filialen selbst gibt es bestimmte Regelungen. So dürfen sich in einer Postfiliale höchstens drei Kunden gleichzeitig aufhalten. Ab kommender Woche werden an die Schalter außerdem Plexiglas-Trennwände montiert, um die Ansteckungsgefahr für Mitarbeiter aber auch für Kunden zu minimieren.