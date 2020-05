Poysdorf: Jetzt doch U-Haft für 22-Jährigen

Im zweiten Anlauf verhängte der Haftrichter heute über einen 22-jährigen Afghanen die Untersuchungshaft. Der junge Mann soll eine Frau fast vergewaltigt haben.

Neun Tage nach der mutmaßlichen Tat in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) und der anschließenden Freilassung wurde am heutigen Nachmittag am Landesgericht Korneuburg die Untersuchungshaft über einen vorbestraften Afghanen (22) verhängt.Brisant: Zuständig war jener Richter, der den Asylwerber letzte Woche hatte laufen lassen. "Ein ganz normaler Ablauf", erklärt der erste Staatsanwalt Friedrich Köhl. Wie berichtet soll der 22-Jährige eine 55-Jährige am helllichten Tag in Poysdorf mit einem Messer schwer verletzt und fast vergewaltigt haben. Der 22-Jährige wurde festgenommen und anschließend vom U-Richter auf freien Fuß gesetzt. Da der DNA-Test dann aber eindeutig war, musste die Polizei erneut nach dem 22-Jährigen fahnden. Erst in der Nacht auf Mittwoch konnte der Asylwerber wieder festgenommen werden.Für den 22-jährigen Tatverdächtigen gilt dennoch die Unschuldsvermutung.