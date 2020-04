Prämie für Mitarbeiter von Pflegeberufen in Wels

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl adelt sie als "Botschafter der Verlässlichkeit." Nun kündigte er an, dass alle Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen in Wels ein Prämie erhalten.

"Botschafter für Verlässlichkeit"

Schon am Wochenende hat LH Thomas Stelzer (ÖVP) angekündigt, dass aufgrund der Corona-Krise Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen Prämien erhalten sollen (wir berichteten )."Für dieses Engagement möchten wir nicht nur Danke sagen, sondern auch unsere Wertschätzung zeigen. Daher sollen diese eine steuerfreie finanzielle Prämie erhalten", meinte der Landeshauptmann.Auch die Stadt Wels gab am Montag bekannt, Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen finanziell zu unterstützen. In Wels gibt es aktuell 270 Pflegekräfte. Sie verrichten trotz der erhöhten Gefahr ihre Arbeit in vorbildlicher Art und Weise und sorgen dafür, dass die wichtigen Leistungen der Seniorenbetreuung in der Stadt Wels sichergestellt sind, heißt es in einer Aussendung.Weiter: Alle Mitarbeiter der Stadt Wels in den Gesundheits- und Pflegeberufen, welche im Bereich der Pflege eingesetzt sind, sollen für die geleistete Arbeit in diesen herausfordernden Tagen eine finanzielle Prämie erhalten.Die genaue Höhe dieser Prämie wird sich an jener orientieren, welche durch das Land Oberösterreich bereits angekündigt wurde.Auch Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) spricht sich ganz deutlich für die Belohnung aus. Er sagt: „Mit der Prämie möchten wir unseren Dank und unsere Wertschätzung für die Leistung, den Einsatz, die Disziplin, aber ebenso für den Zusammenhalt auch finanziell zum Ausdruck bringen. Diese Mitarbeiter waren und sind gerade in dieser Krisenzeit Botschafter für die Verlässlichkeit der Stadt Wels."