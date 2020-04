"Prince Charming" datet jetzt auch im regulären TV

Die erste deutsche Gay-Dating-Show war bislang nur auf TVNOW zu sehen. Während man an Staffel zwei bastelt, wird die erste Runde im TV gezeigt.

Grimme-Preis für Dating-Show

Auf der griechischen Insel Kreta empfängt "Prince Charming" Nicolas seine zwanzig Bewerber. Mit einem von ihnen will der attraktive Account-Manager sein Liebesglück finden. Acht Folgen lang konkurrieren sie dabei um das Herz des Traumprinzen und müssen immer damit rechnen, aus der mediterranen Liebesvilla zu fliegen. Auch vier österreichische Kandidaten rittern in der ersten deutschen Gay-Dating-Show um die Gunst von Nicolas.Anders wie bei anderen Kuppelformaten wie "Bachelor" oder "Bachelorette" dürfen sich die Teilnehmer auch untereinander näher kommen, was zusätzlich für Intrigen, Eifersucht und Zündstoff sorgen dürfte. Und dass die Prinzen-Jäger auch alle nicht auf den Mund gefallen sind, stellen sie mit ihren teilweise heftigen Sprüchen gleich zu Beginn der Show eindrucksvoll unter Beweis. Doch das letzte Wort hat am Ende jeder Folge immer noch "Prince Charming" persönlich: Statt Rosen verteilt er Krawatten an seine Bewerber und entscheidet so, wen er näher an sein Herz lässt.Bislang gab es die Liebesabenteuer inklusive einer Wiedersehens-Folge nur auf dem zahlungspflichtigen RTL-Streamingportal TVNOW zu sehen. Nach der Erstausstrahlung im vergangenen Oktober wurde die Sendung auch mit dem renommierten Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" ausgezeichnet Vor allem für ihre erfrischende Unbefangenheit fand die Jury lobende Worte: Das Format, das mit "Momenten echter Gefühle und echter Verbundenheit" überzeugt, biete "nicht nur tolle, emotionale Fernsehunterhaltung", sondern "auch eine neue Art von Märchen", heißt es in der Beurteilung. Während man nach der erfolgreichen ersten Runde im Hintergrund bereits eifrig an einer zweiten Staffel arbeitet, wird sich ab nächster Woche auch im regulären TV zeigen, wer das Herz von Märchenprinz Nicolas erobern konnte.