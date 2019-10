Hier läutet Ed Sheeran bei Prinz Harry zuhause an

Es sind die zwei berühmtesten Rotschöpfe der Britischen Insel: Ed Sheeran und Prinz Harry machen am Donnerstag gemeinsame Sache.

Wer hat den coolsten Klingelton im ganzen Land?

Prinz Harry setzt sich seit Jahren für den "World Mental Health Day", den Tag für mentale Gesundheit ein. 2019 hat sich der royale Rotschopf berühmte Verstärkung geholt.Am 10. Oktober wird der "World Mental Health Day" begangen. Und Harry und Meghan kündigen auf ihrer Instagram-Seite an, dass sie prominenten Besuch bekommen.Ed Sheeran darf bei Harry anläuten. Der Teaser-Clip ist nur kurz, daber es darf angenommen werden, dass Ed beim Frogmore Cottage läutet. Das jahrhunderte alte Haus auf dem Anwesen von Schloss Windsor wurde seit Meghan und Harrys Hochzeit aufwändig renoviert.Im Video erschallt "God Safe the Queen", wenn Ed auf den Klingelknopf des Cottages drückt. Es wäre hochinteressant zu wissen, ob Harry wirklich so viel Selbstironie hat oder ob der Ton nur für den kurzen Clip eingespielt wurde.Was Harry und Ed miteinander vorhaben, wird sich erst am 10.10. zeigen. Man darf gespannt sein ...Harry und Meghan sind mit Klein-Archie erst kürzlich von ihrer Afrika-Reise zurück nach Hause gekommen. Auch in Afrika hat sich Harry für diverse Charitys stark gemacht.