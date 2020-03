Pech-Prinzessin Beatrice kann wieder nicht heiraten

Queen-Enkelin Beatrice ist zur Zeit die ärmste Prinzessin: Ihre Hochzeit fällt schon wieder ins Wasser. Sie und ihr Liebster wollen – nur die Welt halt nicht.

Queen sagt Party ab, ...

... Bräutigam stammt aus Krisenregion

Ihr Papa sprengte Hochzeit mit Riesen-Skanal

Hochzeit: Immer wieder später und kleiner

Am 29. Mai hätte es endlich soweit sein sollen: Prinzessin Beatrice, die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, wollte den italienischen Grafensohn und Immobilen-Investor Edoardo Mapelli Mozzi heiraten. Alles war bereits geplant. Die Zeremonie im St. James' Palast, danach ein Empfang in den wunderschönen Gärten des Buckingham Palastes, im Hinterhof ihrer Oma, Queen Elizabeth II.Aber am Dienstag hat die Queen wegen des Coronavirus alle Gartenpartys abgesagt. Im Palast rennen die Verantwortlichen herum wie die kopflosen Hühner und versuchen verzweifelt, eine Lösung für die Prinzessin zu finden, wie man von internen Quellen hört.Auch beim Bräutigam Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi gibt's Probleme. Der älteste Sohn des Conte (Graf) Mapelli Mozzi und seine ganze Familie stammen aus dem Norden Italiens, wo das Coronavirus besonders wütet.Beatrice hat mit ihrer Hochzeit das größte Pech. Schon zweimal wurde der Tag verschoben. Was der schönste Tag im Leben der zukünftigen Braut werden sollte, wird ein Schrecken ohne Ende.Bevor die Virus-Pandemie kam, ließ Beatrices Vater die Hochzeitspläne implodieren. Prinz Andrew, das dritte Kind der Queen, löste im November einen Mega-Skandal im Königshaus aus. Er war mit dem verstorbenen Investmentbanker und Menschenhändler Jeffrey Epstein befreundet. Ein großes TV-Interview zu diesem Thema wurde zum Desaster. Seine Mutter die Queen entzog ihm daraufhin alle öffentlichen Funktionen. Und der Skandal ist noch nicht vorbei: Erst kürzlich weigerte sich Prinz Andrew, dem FBI bei seinen Ermittlungen im Fall Epstein zu helfen.Damit der Skandal nicht auf die Prinzessin und ihren zukünftigen Ehemann abfärbt, musste man das Datum nach hinten verlegen. Zweimal. Außerdem wurde die Gästeliste gekürzt. Andrew plant, seine heißgeliebte Tochter zum Altar zu führen. Und sie will ihren Papa, Skandal hin oder her, auch neben sich haben.Beatrices zukünftiger Stiefsohn, Mozzis vierjähriger Sohn von seiner Exfreundin Dara Huang hätte auch in die Zeremonie eingebunden werden sollen.All das ist jetzt in der Schwebe. Besonders bitter: Beatrices kleine (!) Schwester Eugenie hat im Oktober 2018 geheiratet. Damals funktionierte alles perfekt und die jüngere Prinzessin