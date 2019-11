Prinzessin Dianas Travolta-Kleid wird versteigert

Das berühmte Kleid von Prinzessin Diana, das Modegeschichte geschrieben hat, wird gerade versteigert. Darin tanzte sie mit John Travolta im Weißen Haus.

Es war ein Moment, in dem Geschichte geschrieben wurde. Wenn ein Gegenstand der Modewelt zum Kulturgut wird, dann gehört sicherlich jener erwähnt, in dem Prinzessin Diana mit John Travolta tanzte und die Welt verzauberte.Das Kleid, das Modegeschichte schrieb, wurde zu einem ihrer ikonischsten Looks. Das legendäre Treffen mit John Travolta fand im Weißen Haus statt. Am 09. November 1985 trug Diana das Kleid auf einem Staatsbankett, während sie mit dem Schauspieler tanzte. Ronald Reagan und seine Frau Nancy hatten das Bankett veranstaltet. Designer ist Victor Edelstein, der über elf Jahre lang immer wieder Kleider für Prinzessin entwarf.Aktuell bei "Kerry Taylor Auctions" gereiht, wo es am 09. Dezember 2019 den Besitzer wechseln soll. Diana selbst hatte es zunächst verkauft, um den Erlös an eine Initiative im Kampf gegen Aids zu spenden.Das berühmte Samtkleid ist mittnernachtsblau und schulterfrei.Die Originalfarbe im Atelier war burgunderrot. Die Prinzessin trug es mehr als fünfmal zu öffentlichen Anlässen. Es wurde zu einem ihrer Lieblingsoutfits.Die Schätzungen der Experten belaufen sich auf einen Erlös von 400.000 Euro.John Travolta war bekannt dafür ein begnadeter Tänzer zu sein, wie man in Filmen wie "Saturday Night Fever", "Grease" und "Staying Alive" erkennen konnte. Um Mitternacht tanzten die beiden 20 Minuten lang zu einem Medley von "Saturday Night Life"-Songs. Der Moment, der Geschichte schrieb war für Travolta selbst ein Highlight in seinem Leben.Noch zwei weitere Kleider sind Teil der aktuellen Versteigerung.Ein zweites blaues Samtkleid, dass Diana einmal zu einem öffentlichen Anlass getragen hat:Zum dritten Kleid gibt es keinen öffentlichen Auftritt. Lediglich in einer anderen Version: