Privatjet-Boom wegen Corona: So viel kostet ein Flug

Die Angst vor dem Coronavirus steigt weltweit. Auch Fluglinien führen nun strengere Kontrollmaßnahmen durch. Einige Flüge werden sogar gestrichen.

Italien-Jets eingestellt

Fliegt man mit einer kommerziellen Airline, dann berührt man im Durchschnitt 700 fremde Personen. Entweder direkt oder indirekt. Aufgrund dessen droht den Fluglinien ein Verlust von über 100 Milliarden Euro, so die International Air Transport Association.Dem hingegen stehen jedoch Privat-Flieger. Diese verzeichnen aktuell ein enormes Plus bei Anfragen und Buchungen. "GlobeAir hat über die letzten drei Wochen einen auffallenden Aufschwung mit 27 Prozent mehr Buchungen als im Vorjahr verzeichnet", so Bernhard Fragner, CEO GlobeAir.Bei Privatjets wird den Passagieren garantiert, dass der Pilot vor jeder Rotation einem medizinischen Check unterzogen wird. Außerdem kann man sich selbst aussuchen mit wem man die Reise antritt.Für so einen Flug muss man aber tief in die Tasche greifen. Beispielsweise kostet ein Flug von Paris nach Genf im Schnitt ungefähr 2.200 Euro, wenn man Business fliegt. Ein Privatjet für die selbe Strecke kostet ungefähr 4.200 Euro.Nach Neuesten Meldungen hat GlobeAir die Flüge von und nach italienischen "zona-rossa" eingestellt. Da diese von der Regierung bis zum 3. April 2020 unter Quarantäne gestellt sind.