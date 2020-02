Pro Jahr in OÖ 210 Tote wegen Lungenentzündung

Eine Statistik von Eurostat zeigt, dass es in OÖ im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr viele Tote wegen Lungenentzündung gibt.

Lungenentzündung:



Als Pneumonie bezeichnet man eine durch verschiedene Erreger hervorgerufene akute oder chronische Entzündung des Lungengewebes. Sie stellt unter den Infektionskrankheiten weltweit die häufigste Todesursache dar. Betroffen sind meist ältere Menschen, aber auch Säuglinge und Kleinkinder. Bei rechtzeitiger Behandlung heilt eine Lungenentzündung in den meisten Fällen komplikationslos aus. (Quelle: Netdoktor)





Wie viele Menschen sterben an Lugenentzündung? Das hat sich die Statistik-Abteilung der EU, die Eurostat, genauer angeschaut.Die Ergebnisse sind teilweise sehr überraschend: Besonders viele Tote pro 100.000 Einwohner gibt es in Madeira (208), den Azoren (85) und der Algarve (64).Auch in Polen und in Regionen Großbritanniens gibt es teilweise Werte über 60.Im EU-Durchschnitt sterben 26 je 100.000 Einwohner nach einer Lungenentzündung.In Österreich sieht es da besser aus. In allen Bundesländern liegt der Wert unter 15. Aber: Im Vergleich der Länder liegt OÖ weit vorne.Am meisten Opfer gibt es in Vorarlberg mit 14,92. Dahinter folgt schon Oberösterreich mit 14,49. Auf Platz drei liegt Tirol (12,8), dahinter Salzburg (11,88), Kärnten (11,07) und NÖ (10,61).In der Steiermark (9,64), im Burgenland (8,63) und in Wien (7,678) liegt der Wert unter 10.Hochgerechnet auf die Bevölkerungszahl bedeutet der Wert für Oberösterreich, dass bei uns mehr als 210 Menschen an einer Lugenentzündung starben.Die Zahlen der Eurostat bezogen sich auf das Jahr 2016. Damals starben EU-weit 131.450 Menschen an einer Lungenentzündung. Die Krankheit war damit für fast drei Prozent aller Todesfälle in der EU verantwortlich.