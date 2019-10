Probesitzen im Drohnen-Taxi von FACC

Abheben darf man zwar (noch) nicht, aber Probesitzen ist möglich: In der Weberzeile ist diesen Monat das Drohnen-Taxi von FACC ausgestellt.

Probesitzen in der Zukunft: In der Weberzeile in Ried/Innkreis (OÖ) ist bis Ende des Monats das EHang-Air-Taxi ausgestellt. Und am Freitag, 18. Oktober (von 14 bis 18 Uhr), Freitag, 25. Oktober (von 14 bis 20 Uhr), und Donnerstag, 31. Oktober (von 14 bis 18 Uhr), können Besucher des Shopping-Centers sich das Drohnen-Taxi nicht nur genauer anschauen, sondern auch Platz drin nehmen.Möglich gemacht hat das eine Kooperation zwischen dem Innviertler Unternehmen FACC (stellt das Flug-Taxi her) und Shopping-Center-Betreiber SES Spar European Shopping Centers."Wir freuen uns sehr über die Kooperation, da wir damit das Thema der breiten Öffentlichkeit präsentieren können", so Felix Lee, CEO EHang Europe. Noch in diesem Jahr werde die Serienproduktion starten. Weltweit gebe es bereits mehrere Tausend Vorbestellungen.Hier ein Video davon, wie das Air-Taxi fliegt:Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook